Ontsnapte slang kronkelt door Westwijk: "Misschien zit 'ie onder m'n jacuzzi"

"Hij is voor het laatst gezien in onze tuin", vertelt Dopperts buurman, die gisteren van zijn vrouw hoorde dat de slang via de buren bij hen was uitgekomen. "Misschien zit 'ie nu wel onder de jacuzzi."

Een vrouw die recent vanuit de Birkhoven is verhuisd, zou vandaag nog even haar oude woning bezoeken. Toen ze in een groepsapp met buren over de ontsnapte slang hoorde, besloot ze om dat bezoekje even uit te stellen. "Zolang die daar rondkruipt, zie je mij daar niet. Ik ben als de dood voor slangen."

Slang in raamkozijn Edam

Het is niet de eerste rattenslang die deze zomer uit z'n terrarium ontsnapt. Eerder deze maand trof een inwoner van Edam een exemplaar aan in z'n raamkozijn. Die slang is wel gevangen, en vervolgens naar Robs opvang in Zwanenburg gebracht.

Volgens Rob is het geen toeval dat er deze weken meerdere (ratten)slangen zijn ontsnapt. "Hoge temperaturen zorgen ervoor dat de dieren tevoorschijn komen. Vooral aan het eind van de middag en het begin van de avond. Ze zoeken dan stenen of asfalt op, dat de hele dag is verwarmd door de zon."