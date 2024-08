Winkeliers in Laren willen ook op iedere zondag open kunnen: "Hoge omzetten zijn nodig"

"In de grotere steden is al volop sprake van winkelopening op zondag. Nu verliest Laren bezoekers aan bijvoorbeeld Hilversum, Amsterdam, Almere en zelfs Bataviastad in Lelystad. Het bestuur van Bijzonder Laren verzoekt de gemeente dan ook om instemming met het besluit om alle winkels de gelegenheid te geven hun winkel op zondagen open te stellen voor het publiek", zo schrijft Bijzonder Laren in hun schrijven aan de gemeente.

Hoge omzetten moeten realiseren

Deze belangenbehartiger van de Larense ondernemers meldt ook dat Laren vooral een winkeldorp is, waar veel bezoekers van buitenaf naartoe komen. Meer inkomsten zijn noodzakelijk. De huren van de winkels én horeca zijn hoog. "Hoge omzetten moeten ook werkelijk worden gerealiseerd", zo stelt Bijzonder Laren. "Dat kan, maar dan zullen de ondernemers de vrijheid moeten hebben om ook op zondag hun winkels open te hebben voor publiek", is de conclusie.

Wat burgemeester en wethouders betreft is de uitbreiding van de zondagopenstelling bespreekbaar. Gezien de brede steun onder de winkeliers zelf vindt het college het een goed plan, maar wil eerst bredere reacties ophalen voordat er een definitief besluit valt.

Nu verboden

Dat houdt onder meer in dat het inwonerspanel zich in september hierover mag uitspreken en uiteraard heeft de gemeenteraad hier ook nog wat over te zeggen.

Een algehele zondagopenstelling is nu verboden. Dat kan alleen veranderen als de politiek hier een ander besluit over neemt. Als alles positief lijkt te zijn, dan verwacht het college in oktober of november een voorstel naar de raad te sturen om de regels aan te passen.