Deze verpleegkundigen kijken vooral positief terug op de heftige coronaperiode

"We stonden er aanvankelijk klaar voor", vertelt Rinske. "Met de mouwen opgestroopt, zo van, kom maar op. Uiteindelijk is dit wel waarom je voor dit vak hebt gekozen. Je wilt helpen." "We wisten ook dat het eraan kwam", vult Marjolein aan. "Je zat te wachten op de eerste patiënt."

Maar dat de pandemie achteraf gezien jaren zou duren, dat hadden ze nooit kunnen denken. "En maar goed ook, dat je dat niet van tevoren weet." Ze hebben veel heftige dingen meegemaakt en konden hun ervaringen alleen delen met hun collega's. "Thuis, en iedereen buiten het ziekenhuis, hadden ze geen idee waar we doorheen gingen. Het was echt intens."

Glimlach

"Wij moesten bijvoorbeeld op de intensivecareafdeling blijven", vervolgt Rinske. "Alleen voor eten en drinken en voor een wisseling van je dienst ging je uit isolatie. Maar ik kijk er toch vooral met een glimlach op terug. Er was veel personeel die je ondersteunde, en als een stabiele patiënt aan de beademing lag, kwam er toch ook een spelletje op tafel. Je voelde je ook veiliger op de afdeling, dan wanneer je daar af was." Dat beaamt Marjolein. "Door in de buurt te blijven bij de patiënt, kon je diegene beter in de gaten houden. Het ging zo snel."

Veel mensen kwamen te overlijden en dat was soms amper bij te houden. Marjolein: "Dan had je aan het begin van de dag zes patiënten onder je en aan het eind nog maar twee. In de tussentijd waren mensen of naar een andere afdeling overgebracht, of overleden. En tegelijkertijd konden er weer een paar mensen zijn bijgekomen. Het ging de hele dag door."

Salsales

Er was op een bepaald moment ook een afdeling waar mensen heen gingen als ze het niet zouden redden. "Daar ging je speciaal heen om te sterven. En zonder familie. Verschrikkelijk", zegt Rinske. Gelukkig waren er ook patiënten die wél beter werden, en was er af en toe ruimte voor een lolletje. Zoals onderstaande patiënt die het ziekenhuispersoneel salsales gaf. Hij is een van de vele mensen die Rinske is bijgebleven.

Tekst gaat verder onder de video.