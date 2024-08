Olympische synchroonzussen inspiratie voor meisjes én jongens

Ondanks de fikse regenbuien die over Hoofddorp heentrekken is het druk rond het podium dat voor de ingang van het sportcomplex is opgetrokken. De olympische bronzen plak van de synchroonzwemsters is sowieso een Nederlands unicum, dat al helemaal in Haarlemmermeer indruk maakt. Want, zo vertelt Maarten Neerincx, 'Hoofddorp is de synchroonzwemhoofdstad van Nederland'.

Neerincx, de voorzitter van het lokale ZPCH Synchroonzwemmen is door het dolle heen dat de De Brouwers een medaille hebben gehaald. "De meiden zijn al jaren de grote namen binnen deze sport, en ze maken grote indruk op onze eigen sporters. Ze zijn bijna elke dag hier in het bad te vinden, dus de jeugd ziet ze constant aan het werk, en dat is supergaaf."