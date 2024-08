Onstuimig weer tijdens F1-weekend Zandvoort

Na een regenachtige dag gisteren kan er deze ochtend nog een enkele bui in het noorden van de provincie vallen. De rest van de dag is zonnig en droog, aldus Visser. Het is wel winderig, aan de kust kan het flink gaan waaien. De temperatuur tikt maximaal 20 graden aan.

Het wordt morgen met maximaal 22 graden iets warmer, maar het kan wel weer gaan regenen. De wind neemt verder toe: aan de kust kan het met windkracht 7 een beetje gaan spoken.

Zware windstoten op vrijdag

Op vrijdag, de eerste dag van het Formule 1-weekend in Zandvoort, gaat het nog meer waaien. Aan de kust kunnen zware windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen. Er valt misschien een klein buitje, maar volgens de weerman zal het met de neerslag wel meevallen. Met 24 graden is de temperatuur die dag aangenaam.

Op zaterdag wordt het nog warmer, maar kan het ook behoorlijk gaan regenen. Hoe laat precies is nog onduidelijk: het kan 's middags tijdens de kwalificatie in Zandvoort zijn, of pas later op de avond. Op zondag tijdens de race lijkt het vooralsnog droog te blijven. Met 20 graden en een zonnetje is het dan prima raceweer.