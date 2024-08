112-blog | 'Politieagenten' plunderen rekening na babbeltruc • Peperdure Ferrari crasht tegen boom

07.06 uur

Een Ferrari is gisteravond rond 22.30 uur in botsing gekomen met een boom op de Middenweg in Den Helder. Daarvoor raakte de bestuurder al een geparkeerde auto die aan de weg stond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onbekend.

De eigenaar van de sportauto zal flink balen, want uit het kenteken is op te maken dat het gaat om een Ferrari F12 met een nieuwwaarde van 407.000 euro. Beide voertuigen moesten worden weggesleept.