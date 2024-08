112-blog | Chemische lucht in Amsterdam-Noord door brand

9 minuten geleden

Een brand bij een bedrijf aan de Vlothavenweg in Westpoort zorgt voor veel rookontwikkeling. Volgens de brandweer kunnen inwoners van Amsterdam-Noord daar last van hebben.

De brand brak rond 5.30 uur uit in een schroot ijzer. Op X waarschuwt de brandweer voor de vele rook die bij de brand is ontstaan. In Noord zouden mensen een 'chemische lucht' kunnen ruiken. "Sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit", is het advies.