Brandweer waarschuwt voor chemische lucht in Noord vanwege brand Westelijk Havengebied

De brand brak rond 5.30 uur uit in een schroot ijzer. De brandweer schaalde op naar 'midden brand'. Dat betekent dat er twee brandweerwagens zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen.

Op X waarschuwt de brandweer voor de vele rook die bij de brand is ontstaan. In Noord zouden mensen een 'chemische lucht' kunnen ruiken. "Sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit", is het advies.