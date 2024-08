Jimmy (77) krijgt zijn bruine kroeg mét woning maar niet verkocht, ondanks vriendelijke prijs

Het Ierse bier van de tap, zijn trouwe stamgasten, de live muziekoptredens: het is het leven in café Spoorzicht zoals Jimmy van den Busken het lang heeft gekend. Na 41 jaar achter de toog vindt de kastelein het welletjes, maar de verkoop wil nog niet vlotten.

Voor 'slechts' vier ton koop je de kroeg, inclusief aangrenzende woning. Toegegeven, die moet wel flink op de schop. "Maar er is ongelofelijk veel ruimte", zegt Jimmy. "Je kunt ook denken aan een Bed en Breakfast."

Het liefst ziet hij de kroeg voortleven in het pand waar al 170 jaar bier wordt getapt. Wie weet heeft een groep vrienden daar interesse in: Café 't Heremetijdje, iets verderop in Schagen, werd afgelopen juli nog overgenomen door een vriendengroep.