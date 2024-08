Zaans Chinees-Indisch restaurant in gevaar, eigenaar met handtekeningen naar gemeente

Er zijn gesprekken met verhuurder ZVH, maar dat loopt al tijden moeizaam. Twee aangeboden alternatieve locaties werden afgewezen door Hu: één was gelegen naast een concurrent, de ander vond hij te klein en te duur.

Verder heeft Hu afgewacht op nieuwe locaties die hem zouden worden aangeboden, maar die zijn niet zo makkelijk te vinden. Toen de gemeenteraad vier weken terug groen licht gaf voor het nieuwe bestemmingsplan schrok hij. "Ik ben bang dat ik geen nieuwe locatie meer krijg. Dan heb ik geen werk meer", zei hij afgelopen maand tegen NH.

Handtekeningen

Bijna 650 handtekeningen heeft Hu inmiddels binnen van trouwe klanten die graag willen dat de eigenaar geholpen wordt. Eén van die klanten is trouwe klant en oud-gemeenteraadslid Roland van Braam. Hij overtuigde Hu de handtekeningen aan te gaan bieden aan de gemeenteraad als het reces straks in september voorbij is.

Van Braam heeft het idee dat Hu iets te lang heeft gewacht met z'n vuist op tafel te slaan. "Als bewoner en als klant vind ik het triest voor deze mensen. Ik denk dat ze niet helemaal goed hebben ingezien wat de consequenties zijn van deze sloop, en nu te laat beseffen wat er gebeurt."

Klanten willen graag dat Hu in de buurt kan blijven, vertelden ze vorige maand aan NH.

