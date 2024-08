Geen zorgen om zorgverleners in Zandvoort tijdens F1-weekend

Wie een afspraak wil maken, kan het best eerst even de huisartsenpost bellen. Huisartsen kunnen na telefonisch overleg eventueel op huisbezoek komen. Dat zal vanwege de vele wegafsluitingen en omleidingen wel wat lastiger gaan dan normaal.

Hulpdiensten en verkeersregelaars

Ambulances kunnen bij ernstige problemen gewoon Zandvoort in en uit, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio: "De wegafzettingen vormen geen belemmering voor hulpdiensten. Er zijn speciale calamiteitenroutes voor hulpverleningsdiensten om Zandvoort in te komen. De te nemen calamiteitenroute wordt aan de hulpdiensten meegegeven door de Meldkamer Noord-Holland."

"Deze meldkamer staat ook in nauw contact met de verkeersregelaars in het evenementengebied", zegt de woordvoerder. "Als het een levensbedreigende situatie betreft, kan altijd 112 gebeld worden."

Bezoek aan oma of opa

Ook in de verpleeghuizen in Zandvoort gaat het werk door. Zorgpersoneel kan (met een doorlaatbewijs) bij de bewoners komen. Een bezoek aan oma of opa in het zorgcentrum kan ook doorgaan. Maar wie geen doorlaatbewijs heeft, moet met de fiets of het openbaar vervoer komen.

Een aantal taxibedrijven heeft ontheffing gekregen om te rijden van of naar Bentveld, Aerdenhout, Overveen of het Ramplaankwartier. Ook is er in het centrum van Zandvoort 's avonds en 's nachts een taxistandplaats.

De toegangswegen naar Zandvoort - de Zeeweg en de Zandvoortselaan - zijn afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Die afsluiting gaat op donderdagochtend om 5.00 uur in en duurt tot zondagavond 23.00 uur.

De afsluiting van wegen in Bentveld, Aerdenhout, Overveen en een gedeelte van Haarlem - het Ramplaankwartier, Oosterduin en de Zijlweg ten westen van de Randweg - gaat later in en duurt korter: van vrijdagochtend 23 augustus 5.00 uur tot zondagmiddag 25 augustus 16.00 uur.