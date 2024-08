Waarom gaat het met statiegeld in Duitsland wel goed? "Wij zijn nogal extreem"

"Ik bewaar het in de kelder en als ik genoeg heb breng ik het weg", legt een Duitse dame uit in Düsseldorf. "En bij de supermarkt wissel je dat in voor geld of verreken je het bij je nieuwe boodschappen." Precies zoals we dat in Nederland ook kennen dus. Een groot verschil tussen de landen is onder andere de hoeveelheid blikjes en flesjes die worden ingeleverd, in Duitsland ligt dat aantal veel hoger dan in Nederland.

Voor de Amsterdammer is het nog vrij nieuw dat je blikjes in de supermarkt kunt inleveren, voor de Duitsers was dat juist het begin. In 2003 zijn blikjes de verpakkingen die (na glas) als tweede statiegeld krijgen. "Het was wel even wennen toen ja", zegt een Duitse man die met zijn vrouw langs het water loopt. "Maar toen dat een tijd zo was, werd het normaal." Inmiddels is de afgelopen jaren het statiegeld uitgebreid naar zelfs plastic sap- en zuivelverpakkingen.