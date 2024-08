Waarom zet de gemeente Hoorn nep-loverboys in op de kermis?

De schuld

Yuri Ohlrichs, als seksuoloog werkzaam bij Rutgers expertisecentrum voor seksualiteit, vindt de actie een goede manier om aandacht aan dit onderwerp te besteden. "Maar", zegt hij, "als je kiest voor zo'n soort aanpak is het van groot belang dat de meisjes weten het niet hun schuld is. Ze moeten niet worden aangesproken op hun fouten.”

Ohlrichs vervolgt: "In de praktijk zien we vaak dat iemand die seksueel overschrijdend gedacht heeft meegemaakt, denkt dat het hun eigen schuld is. Dat ze niet zo laat naar buiten hadden moeten gaan of niet hadden moeten ingaan op het gesprek over verzoek. Met als gevolg dat ze niet over hun problemen durven te praten."

De gemeente heeft zoveel mogelijk geprobeerd om het schuldgevoel bij de meisjes op de kermis weg te nemen, laat de woordvoerder weten. Zo gingen medewerkers van jongerenorganisatie Connectie Coach na afloop met de meiden in gesprek om hen duidelijk te maken dat hen niet aan hen lag.

Voorlichting

Uit onderzoek blijkt dat zowel slachtoffers als daders van seksuele uitbuiting vaak te maken hebben met onderliggende en complexe problemen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van trauma, een licht verstandelijke beperking, of ouders met verslavingsproblemen en psychische stoornissen.

Ohlrichs en Duits benadrukken daarom het belang van voorlichting. "Leer hen hoe ze gevaar kunnen herkennen, wat het fenomeen inhoudt en welke technieken ze kunnen gebruiken," zegt Duits. "Deze technieken kun je oefenen, maar wel in een veilige leeromgeving."

Voorlichting is ook cruciaal voor jongens, stelt Ohlrichs. Zij kunnen namelijk net zo goed slachtoffer worden van mensenhandelaren. Daarnaast weet hij uit gesprekken met jongens die seksueel grensoverschrijdend hebben vertoond, vaak moeite hebben om onderscheid te maken tussen dwang en vrijwilligheid. "Ze kunnen hun eigen macht vaak niet goed inschatten en hebben vaak niet geleerd om in te schatten of de ander daadwerkelijk een vrijwillige keuze kan maken."

Andere gemeenten

Hoorn is niet de enige gemeente die voor deze aanpak kiest. In Noord-Holland stuurden onder andere Koggenland en Heemskerk 'fakeboys' de straat op.