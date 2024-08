AZ kent nieuwe speeltijd tegen FC Utrecht, Ajax-Fortuna Sittard ingehaald in september

De wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard stond oorspronkelijk gepland voor aanstaande zondag, maar werd uitgesteld om rekening te houden met het Europese programma van Ajax. De Amsterdamse ploeg komt daarom aankomend weekend niet in actie. Ajax speelt donderdag en een week later in de laatste voorronde van de Europa League tegen de Poolse kampioen Jagiellonia Bialystok.

AZ is al zeker van de groepsfase van de Europa League, maar door de uitschakeling van FC Twente is alsnog de aanvangstijd van het duel tegen FC Utrecht aangepast. Deze wedstrijd, gespeeld op zondag 29 september, wordt verlaat van 16.45 uur naar de nieuwe aanvangstijd van 20.00 uur.