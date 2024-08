Opgepakte man (27) fatale steekpartij Hoofddorpplein verdacht van doodslag

Dat laat het Openbaar Ministerie weten aan AT5. De verdachte kon donderdag worden aangehouden in een grootschalig opsporingsonderzoek, waarbij onder meer sporen en camerabeelden werden onderzocht.

De aangehouden man heeft in Amsterdam een adres, maar de politie meldde eerder dat hij 'zo nu en dan' op straat slaapt. Hij is niet bekend bij HVO Querido, laat een woordvoerder van de zorgorganisatie desgevraagd weten.

Verkeerde verdachte

Vlak na het steekincident werd een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt, maar hij bleek niet de dader te zijn. Hij is later op vrije voeten gesteld en is geen verdachte meer.

De fatale steekpartij gebeurde in de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 augustus. Een 23-jarige Amsterdammer kwam daarbij om het leven.