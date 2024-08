Opluchting in Beverwijk: eindelijk openbaar toilet in centrum

"Hij zit weer in die hoek?", vraagt een Beverwijker, wijzend naar de deur tussen Bakker Bart en de Vomar. Goedkeurend: "Ik kan het alleen maar toejuichen. Ik ben opgelucht en ik ben blij dat je het me verteld hebt", zegt hij voor de camera van NH.

Niet alleen het winkelende publiek is blij met het maandag heropende openbare toilet, ook plaatselijke ondernemers juichen de komst toe. Onlangs vertelde Aagje Siemensma van Lunchroom Anders, dat tegenover het winkelcentrum in de Breestraat zit, hoe haar zaak de dupe was van de wc-loze situatie: "Mensen nemen wc-rollen mee, laten het toilet smerig achter, of schelden medewerkers uit als ze geweigerd worden."

Gisteren heropende de gemeente het openbare toilet in De Beverhof. Een bezoek is voorlopig gratis: je kunt voor twee euro borg de 'plaspas' lenen bij Bakker Bart. Binnenkort hangt er voor de deur een betaalautomaat. Wanneer dat er precies is en hoeveel een bezoek gaat kosten, is nog niet bekend.