Gemeente stimuleert duurzame en lichtgewicht zonnepanelen met nieuwe subsidie

Het aantal zonnepanelen in de stad groeit snel. Volgens de gemeente was er afgelopen jaar een toename van 40 procent. Met de nieuwe subsidie kunnen aanvragers een deel van de meerprijs van duurzamere en lichtgewicht zonnepanelen betalen.

De lichtgewicht zonnepanelen kunnen worden ingezet op daken met een zwakke dakconstructie. Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat veel grote daken in Amsterdam niet berekend zijn op het gewicht van reguliere zonnepanelen.

Broeikasgassen

Bij de productie van zonnepanelen komen broeikasgassen vrij. Bij de meest gangbare zonnepanelen in Nederland komt er volgens de gemeente per twee of drie panelen ongeveer 800 tot 1.000 kg CO₂ vrij. Dat kan inmiddels een stuk duurzamer, stelt de gemeente. Ook wordt nu gekeken naar de kans op dwangarbeid of gebruik van onnodige toxische stoffen bij productie.

Wethouder De Jager (Duurzaamheid): "Het aantal zonnepanelen in Amsterdam blijft fors toenemen. Dat is goed voor het klimaat en voor de portemonnee van onze bewoners. Nu is het tijd voor de volgende stap: zorgen voor de meest milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde panelen op de Amsterdamse daken."

Amsterdammers en bedrijven kunnen de subsidie vanaf vandaag zelf aanvragen. Op een lijst kunnen Amsterdammers zien welke fabrikanten van zonnepanelen aan de eisen voldoen.