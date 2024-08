Rampspoed teistert perenoogst kasteeltuin slot Assumburg

Bos vertelt over de rampspoed die de perenbomen in de oude boomgaard achtervolgt. Vorig jaar hadden de bomen te kampen met een insectenplaag. De bomen werden het slachtoffer van de gevaarlijke 'Perenprachtkever'. Het diertje graaft op een vaak dodelijke manier gangen onder de bast van de bomen. Een perenboom overleeft dat vaak niet en omdat de boomgaard biologisch beheerd wordt, kan de kever moeilijk bestreden worden. "We hebben de stammen van besmette bomen helemaal ingepakt met gaasdoek in de hoop dat dat helpt", zegt Bos.

Parkieten

Vervolgens kreeg de toch al verzwakte gaard te maken met nachtvorst in het voorjaar. En als kers op de taart stortte een zwerm Halsbandparkieten zich met enige regelmaat op bomen in de boomgaard. "Die vogels slagen erin om met een hele groep in korte tijd een boom volledig te slopen", vertelt Bos, terwijl hij bezorgd naar de bomen kijkt. Sinds kort zijn er roofvogels in de buurt van de boomgaard en het lijkt erop dat de parkieten zich minder vaak laten zien.

Stijgende lijn

Toch is er gek genoeg sprake van een stijgende lijn als we kijken naar de perenoogst. "Het is dit jaar heel slecht, maar het is in ieder geval beter dan vorig jaar, toen hebben we helemaal niets geoogst." Hij hoopt dat met het kleine oogstje van dit jaar de stijgende lijn is ingezet en dat er volgend jaar weer normaal geoogst kan worden.