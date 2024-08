Gooise jongeren kunnen bijna nergens uitgaan, dus regelen ze zelf hun eigen festival

Julian loopt al langer met het idee van een evenement rond voor jongeren uit zijn eigen regio. "In 't Gooi zijn er maar weinig plekken waar jongeren vanaf 18 jaar terecht kunnen om uit te gaan", legt hij uit over zijn drijfveer om het festival te organiseren. "En muziek heeft me altijd samen gebracht met mensen."

Alles komt samen

Op het festival voor jongeren dit weekend komt dan voor hem ook alles samen: zijn passie voor muziek, zijn opgebouwde netwerk en zijn opleiding. De contacten die hij opdeed, zijn handig, omdat Ten Bosch de optredende dj's direct heeft kunnen vragen voor zijn festival. Daarmee geeft hij ook jong talent een podium.

Maar enige hulp van buitenaf bij het organiseren bleek toch wel welkom: nadat het idee was ontstaan, kwam de festivalorganisator in spé per toeval bij STAD Gooi terecht. De organisatie waar jongeren kunnen aankloppen met een goed idee of project en waar ze, als het levensvatbaar is, goed geholpen worden met de uitvoering ervan.

Nadenken over tweede feest

De hulp bleek meer dan welkom. Samen met projectmanager Roos de Jager is het feest vervolgens uit de grond gestampt om komend weekend los te barsten.

Er is voor ieder wat wils op het dakterras van de voormalige fabriek in Huizen: maar liefst acht dj's draaien in de stijlen house, disco en techno voor een verwachte opkomst van zo'n dik honderd muziekliefhebbers.

Dat ook de eigenaar van de Krachtcentrale de noodzaak van een festival voor en door jongeren inziet, blijkt uit het feit dat Ten Bosch en consorten bijna niets hoeven te betalen voor het gebruik van het dakterras.

Een slimme zet misschien, want er komen als het aan de jonge festivalorganisator ligt wel meerdere 'events' aan. "We willen graag ook een wintereditie doen in de kelder van de Krachtcentrale", mijmert hij vooralsnog over de toekomstplannen.