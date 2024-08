Corry Konings maakt na 7 jaar tijd comeback op Heemskerks volksfeest: "Ze is een cultfiguur"

Die nostalgie is ook precies de reden waarom restaurant Brafoer dit jaar besloot om Corry terug te halen. "Ze is een cultfiguur in Heemskerk", zegt Kees Hilbers, eigenaar van Brafour. "Voor het eerst in drie jaar hebben we de Amazone-tent in beheer, die nu Klup Brafoer gaat heten. Toen we artiesten overwogen, dachten we meteen aan Corry."

De traditie wordt zo wellicht in ere hersteld. "Heemskerk is sterk gehecht aan tradities; sommige dingen zijn gewoon routine, en daar hoort Corry bij. Als blijkt dat het nog altijd een succes is, zie ik geen reden waarom ze de komende twee jaar niet opnieuw zou optreden."

Volgens Kees probeert Brafoer vast te houden aan zulke tradities. "Op vrijdag hebben we de tour, ook komt Paradise langs, en uiteraard ook Paperplane. Daarnaast hebben we nieuwe bands zoals Female Fusion en de Local Boys."