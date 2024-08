Thomas reist Alkmaarse wielerploeg in China achterna voor documentaire

Voor Brood wordt het zelf ook een bijzondere reis. Hij is nog nooit in China geweest en omdat hij naar een land gaat dat bijna onderaan staat op de World Press Freedom Index, moet hij veel voorbereidingen treffen. In China is het bijvoorbeeld verboden om openbare gebouwen of de politie te filmen. "Het zal je gebeuren dat je per ongeluk zoiets filmt en opgepakt wordt. Het kan wel verkeerd aflopen, maar ik kom natuurlijk voor die koers. Niet om een politieke documentaire te maken."

Daarnaast moet Brood een uitgebreide lijst hebben met alle spullen die hij meeneemt. Dat vindt hij het spannendst. "Op die lijst staat voor 10.000 euro aan spullen, zoals een camera en een laptop. Als die lijst niet op orde is, kunnen ze dat gewoon in beslag nemen."

"Ik ben wel een beetje zenuwachtig", zegt hij lachend. "Het visum is goedgekeurd, dus ik kom in elk geval het land in."

Première op 27 oktober

De documentaire gaat op 27 oktober in première op het tv-kanaal van NH. In de weken daarvoor zijn er in de NH Sport-uitzendingen op maandag al enkele reortages van de China-trip te te zien.