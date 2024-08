Waarom zelfs op overboekte vluchten vaak vliegtuigstoelen onbezet blijven

KLM laat NH desgevraagd dat dat absoluut niet het geval is. "Bij overboekingen proberen we altijd zoveel mogelijk passagiers mee te nemen", vertelt een woordvoerder aan NH. "Dat kan gebeuren door zowel up- als downgrading."

Met andere woorden: als iemand met een economy class-ticket geen economy class-stoel kan krijgen, maar er nog wel ruimte in de business class is, wordt die reiziger geüpgradet. Als iemand vanwege overboeking van de business class alleen nog economy class kan vliegen, wordt de reiziger gecompenseerd.

'Meer ruimte en comfort'

Maar waarom kregen de achtergebleven reizigers dan geen business class-stoel aangeboden voor hun vlucht naar Kroatië? Ook daar heeft KLM een antwoord op. "Een reden dat het soms kan lijken alsof er nog veel ruimte is in de business class, is omdat de middelste stoel op Europese vluchten in de business class niet bezet is.

Die lege stoelen vallen volgens KLM niet onder de noemer 'vrije plaatsen'. "Die worden vrijgelaten om meer ruimte en comfort te bieden aan passagiers.