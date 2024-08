Niet iedereen is fan van de Formule 1: deze omwonenden ontvluchten de herrie

Aya (55) en haar man wonen in Overveen en vertrekken morgen naar het oosten van Nederland. Dat het stel juist dit weekend weggaat is niet toevallig. Het stel ontvlucht namelijk het Formule 1-circus in Zandvoort. En ze zijn niet de enigen, vertelt Aya. "Ik denk dat de halve straat er dit weekend niet is."

Ook Hans* en zijn vrouw hebben besloten hun woonplaats in Zandvoort voor een weekend te verlaten. Als hij de telefoon opneemt zijn de twee aan het inchecken bij hun tijdelijke verblijfplaats in een klein dorp in Friesland.

Brood gejat

Hans is een gefingeerde naam, omdat hij vreest voor eventuele aantijgingen richting hem of zijn vrouw. En zijn angst is niet ongegrond: "Als je iets van kritiek hebt richting het circuit, dan doen mensen alsof hun brood wordt gejat.", vertelt hij.

Ook Aya krijgt soms verontwaardigende reacties als ze vertelt dat zij en haar man de herrie ontvluchten. "Mensen zeggen dan; het is maar een weekend. Maar dat geldt voor ons niet, omdat de voorbereidingen al weken bezig zijn. Al vanaf half juli worden wij langzaam ingesloten door de Formule 1. Dat vind ik best wel heftig."

Heel veel herrie

Aya's woonplaats in Overveen is tijdens het Formule 1-weekend zeer ongunstig. "Wij wonen aan een grote weg waar iedereen van het circuit doorheen moet. Om met de auto in en uit de straat te kunnen, heb je een bewijs nodig. Het is gedoe", vertelt ze.