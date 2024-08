Voordeur van woning in De Goorn kapot na nachtelijke explosie

De politie meldt op haar website dat er vannacht rond 03.55 uur een enorme knal te horen is geweest aan de Ariën Schoutenstraat. Bij deze explosie is de voordeur van een woning in De Goorn beschadigd. De bewoner was op dat moment wel thuis, maar niemand raakte gewond.

Om te achterhalen hoe de explosie plaats heeft kunnen vinden en wie er verantwoordelijk voor is, is een onderzoek gestart. Daarbij doet de politie een oproep aan degenen die iets gezien hebben tussen 03.45 en 04.00 uur. Dit kan via het algemene telefoonnummer, of via een tip-formulier.