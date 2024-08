Eigenaar failliet tuinbedrijf wil gedupeerden met eigen salaris compenseren

"Of het één of tien jaar moet kosten, voor mij is het de belangrijkste zaak dat alles wordt hersteld", zegt Lars de Wit over alle gedupeerden die met een zandvlakte zitten. "Het is nooit de bedoeling geweest om op die manier mensen achter te laten."



De Zaanse eigenaren van Tuinmaterialen.nl zijn sinds twee weken failliet verklaard en hebben zo'n 850.000 euro schuld. Veel klanten zitten met een onafgemaakte tuin en ook de werknemers, die op zzp-basis aan de slag gingen, vangen bot.

Deel winst en salaris naar gedupeerden

Een nieuwe eigenaar zou het bedrijf uit het slop moeten trekken. Lars blijft er werken, Engel Muntz neemt afscheid van Tuinmaterialen.nl en gaat zich focussen op zijn andere bedrijf. Om de gedupeerden te helpen, wil Lars zijn salaris van heel 2025 inleveren. Ook zou er volgens hem dan een deel van de winst naar de gedupeerden gaan.

De nieuwe eigenaar wil anoniem blijven, maar geeft aan dat er plannen op tafel liggen voor het bedrijf. Ze hoeven de schulden niet over te nemen. "We willen mensen compenseren voor het leed dat zij hebben geleden", vertelt een woordvoerder van de investeerder. Wanneer de gedupeerden een nieuwe tuin kunnen verwachten, is nog niet duidelijk. "Het kan binnen een jaar, of twee, of vijf of tien zijn."

De curator laat weten dat er geen sprake is van een her- of doorstart, maar dat alle waardevolle bezittingen van het bedrijf wel worden verkocht. Ze zijn op dit moment in gesprek met de nieuwe eigenaar in een 'vergevorderd stadium'. De schulden worden volgens de curator niet overgenomen en de nieuwe eigenaar is dus ook niet verantwoordelijk voor de zandvlaktes en zzp'ers die nog wachten op hun geld.

Opvallende actie

Dat Lars alsnog de schulden wil aflossen en de nieuwe eigenaar hierin meegaat, is opvallend. Volgens de curator gebeurt dat in zakelijke faillissementen eigenlijk nooit. Bij persoonlijke faillissementen komt het wel eens voor, maar dat is nu niet het geval. Of de Zaankanters persoonlijk aansprakelijk zijn, wordt nog onderzocht.



De gedupeerden geloven niet meteen in de beloftes van Lars, maar hopen wel dat hij de waarheid spreekt. "Eerst zien, dan geloven", zegt Julia Reus uit Obdam standvastig.