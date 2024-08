Nederlands kampioen Riejanne Markus kiest voor nieuwe ploeg: "Fietsen van wereldklasse"

Markus, die is geboren in Diemen, boekte de afgelopen seizoenen de nodige prestigieuze resultaten. Ze werd in zowel 2023 als 2024 Nederlands kampioen in het tijdrijden. Daarnaast was ze in 2022 de beste in de wegwedstrijd.

Ook in de grotere wielerrondes kwam Markus sterk voor de dag. Zo eindigde ze in de maand mei nog als tweede in de Ronde van Spanje. Markus reed de afgelopen vier jaar voor Visma-Lease a Bike. Bij haar nieuwe ploeg Lidl-Trek komt ze onder andere haar landgenotes Ellen van Dijk, Lucinda Brand en Shirin van Anrooij tegen.