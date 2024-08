Minder boekwinkels in de straat, meer handelaren online

Flevoland telde in juli veertien boekenspeciaalzaken, drie meer dan de elf van vorig jaar en 2022. Tegelijk zijn er winkels gesloten, zoals de Bruna en AKO in Almere en Lelystad, Voster Boekverkopers in Dronten en Marsman in Emmeloord. In 2014 waren er nog zestien boekwinkels in onze provincie, een jaar eerder zelfs nog achttien.