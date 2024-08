Celstraffen geëist voor aanrijden en neersteken man bij tankstation in Berkhout

De rechtszaak begint met beelden van de beveiligingscamera's van het tankstation op de bewuste avond, 25 februari 2022. Te zien is hoe verdachte H.H. (24) en zijn bijrijder een woordenwisseling krijgen met iemand die in een andere auto zit.

Het slachtoffer verklaart dat hij onder dreiging van een mes wordt gedwongen uit te stappen. Daarna ontstaat een dreigende situatie. H.H. rent naar zijn auto, start de motor en rijdt richting het slachtoffer. Zijn bijrijder rent achter de man aan, een 28-jarige man uit Wijdenes.

Twee keer aangereden en gestoken in rug en borst

Hij wordt aangereden en valt op de grond. Als hij opstaat en probeert weg te rennen, wordt hij opnieuw aangereden door de auto. Daarna valt de andere man het slachtoffer aan en verdwijnen ze uit het zicht van de camera.

Volgens het slachtoffer ligt hij op z'n buik, half in de sloot. Hij wordt twee keer gestoken in z'n rug en één keer in zijn borst. H.H. zou hebben geroepen: "Heerlijk, heerlijk. Je wordt gefilmd, hoerenkind. Ik ga je moeder bombarderen, je huis bombarderen. Ik gooi een handgranaat naar binnen." Het slachtoffer wordt gewond achtergelaten. Bloedend weet hij het tankstation te bereiken, waar 112 wordt gebeld. Beelden van het steken zijn nooit op de telefoon van H. gevonden.

'Aanrijdingen per ongeluk, geen wraakactie'

H.H. bekent dat hij de bestuurder is geweest. Het slachtoffer kent hij ook, zegt hij vandaag in de rechtbank. Hij zou H. enkele jaren daarvoor hebben neergestoken. "Maar het was geen wraakactie. Ik pakte de auto om te de-escaleren, om mijn vriend mee te krijgen. Het was niet mijn bedoeling om het slachtoffer te verwonden." De rechter houdt hem voor dat hij wel tot twee keer toe de man heeft aangereden. "Ik was in paniek, probeerde mezelf uit de situatie halen", is H. zijn uitleg.

De grote vraag is wie de bijrijder van H. is, die het slachtoffer heeft geslagen en uiteindelijk ook zou hebben neergestoken. H. wil er niets over kwijt, maar volgens het Openbaar Ministerie is het de 26-jarige I.M. uit Hoorn, die vandaag ook terechtstaat.

M. ontkent echter dat hij in de auto zat en ontkent dan ook iedere betrokkenheid. Volgens de politie komt het postuur en de manier van lopen van de man overeen met de camerabeelden van M.. Maar het belangrijkste bewijs volgens het Openbaar Ministerie is een flesje met drinken.

DNA op flesje drinken als bewijs

Op camerabeelden is te zien dat de bijrijder van H.H. nog voor het incident in de winkel van het tankstation is en een flesje met drinken pakt. Als hij ziet dat er een woordenwisseling is, legt hij het flesje niet terug op de juiste plek, maar in de schappen waar de koekjes liggen.

Het flesje wordt door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht op sporen. Daaruit blijkt dat het gevonden dna afkomstig is van I.M. Daarmee geconfronteerd, blijft hij toch ontkennen. "Dat klopt gewoon niet, want ik was er niet", reageert hij.

Volgens de officier van justitie is er bewijs genoeg en worden beiden verdacht van poging tot doodslag. Tegen de mannen wordt 27 maanden cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

Advocaten niet eens met strafeis

Dat ziet de advocaat van I.M., Johan Mühren, heel anders. Hij vraagt vrijspraak voor zijn cliënt. Hij zegt dat M. die ene avond is en dat ander bewijs ontbreekt. Ook het dna op het flesje is volgens de advocaat niet met zekerheid van zijn cliënt. "Bovendien gaat het OM blind achter de aangifte van het slachtoffer staan, zonder dat er steunbewijs voor is."

Advocaat Niek Hendriksen vindt dat H.H. niet veroordeeld kan worden voor poging tot doodslag. H. zou het slachtoffer niet expres hebben aangereden. "Ook reed hij niet zo snel dat hij kan weten dat er een kans bestaat dat het slachtoffer kan overlijden", aldus de advocaat, die vroeg om vrijspraak voor poging tot doodslag.

De rechter doet over twee weken uitspraak.