Hoe tem je de herriemakende omvormers van het Alkmaarse geluidsscherm?

"Ik zou zeggen graaf een gat en plaats het daarin", reageert een lezer. Of: "Zet dat ding vóór de schermen." Verplaatsen dus naar een plek tussen het scherm en de weg. En anderen vragen zich af of er dan niet een geluidsscherm tussen de woningen en de omvormers moet komen, en of er misschien op de verkeerde dingen bezuinigd is bij de bouw.

Maar wat zeggen experts over de mogelijkheden? Allereerst stelde NH die vraag aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de zonnepanelen op het Alkmaarse energieleverend geluidsscherm. De reactie van Sunconnect-eigenaar Hans Noels is kort: "Alle correspondentie hierover loopt via de gemeente."

De gemeente geeft aan pas na de bouwvak een (technische) toelichting te kunnen geven op het geluid die de koeling van de omvormers veroorzaakt. Er zal dan ook worden getest of de aanpassingen voldoende zijn of dat er verdere actie nodig is. "Geluidloos koelen is niet mogelijk", liet een woordvoerder van de gemeente Alkmaar eerder aan NH weten.