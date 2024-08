Werkzaamheden brug Krommenie van start, kans op flinke files

Beide bruggen zijn oud en worden de aankomende jaren vervangen. De brug die noordelijk ligt zit sinds eind 2022 in storing. Een volledige reparatie is niet mogelijk, waardoor er nu noodmaatregelen nodig zijn. Er wordt onder andere een gescheurde as vervangen.

30 minuten vertraging

In de eerste fase wordt de wegindeling aangepast. Dit is gisteren van start gegaan. Weggebruikers vanuit Krommenie hebben hier vooral last vast, maar ook de scheepvaart kan niet over de Nauernasche Vaart. Kleine schepen kunnen wel onder de brug door. Er is een rijstrook minder beschikbaar op één van de bruggen.

In de avond/nacht van 1 op 2 september wordt één van de bruggen afgesloten. Hierdoor zullen de weggebruikers via een kleine omleiding over één brug gaan. De reistijd zal nog te overzien zijn, maar de provincie Noord-Holland verwacht wel flinke vertragingen, van zo'n dertig minuten in de spits, als de werkzaamheden naar fase drie en vier gaan.

Bruggen helemaal dicht

Vanaf eind september zal de verkeerssituatie weer worden teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Daarvoor worden beide bruggen afgesloten en de westelijke op- en afrit N203/N246 ook.

Het vervangen van de twee bruggen in zijn geheel wordt over twee jaar aangepakt.