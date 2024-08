Rust voor dieren: Goois Natuurreservaat gaat toegangshekjes voor bezoekers weghalen

Het heidegebied tussen Bussum en Hilversum heeft nu zo'n zestig klaphekjes waar bezoekers doorheen kunnen om op de heide te wandelen. Het Goois Natuurreservaat vindt dat te veel, omdat de hekjes vaak nog op geen honderd meter van elkaar staan.

Door het grote aantal toegangen zijn de afgelopen decennia een 'enorme dichtheid' aan paden op de heide ontstaan. "Als je een luchtfoto ziet van de Bussummer- en Westerheide, zie je een ‘mikado’ aan paden", zegt regiobeheerder Lonneke Exterkate. De vele paden zorgen er weer voor dat het aantal rustgebieden voor de dieren zo goed als verdwenen is.

Weinig rust voor vogels en reeën

Vooral voor de vogels die op de grond hun nest maken en hun jongen daar groot brengen is meer rust op de heide noodzakelijk om te kunnen overleven. Ook reeën hebben op dit moment te weinig rustige plekken om zich terug te trekken als er veel wandelaars en fietsers zijn.

Om meer rustgebieden voor de dieren te maken, wordt het hele hekwerk de komende tijd nagelopen en gaan er achttien toegangshekjes verdwijnen. Dat zorgt er voor dat wandelaars en fietsers dus niet meer zomaar overal op de heide komen.

Voor buurtbewoners en andere bezoekers van de heide kan dat even wennen zijn: het kan betekenen dat je straks een stuk moet omlopen of omrijden voor je wandeling of fietstocht op de hei. Op elk hekje dat gaat verdwijnen zal een briefje komen te hangen.