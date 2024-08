Komt die nachttrein tussen Amsterdam en Almere er nog wel? "Het is wat onduidelijk"

"Hij gaat er komen", zegt Micha Mos stellig, gevolgd door een twijfelend "hoop ik." De voormalig stadsdeelbestuurder uit Amsterdam is sinds kort wethouder Mobiliteit in Almere. En met de nachttrein tussen Amsterdam en zijn gemeente - komt 'ie er wel of komt 'ie er niet - heeft hij meteen een lekker hoofdpijndossier te pakken. "We hebben een bod gekregen van de NS, we hebben een ander bod gekregen van Arriva, en toen werd het wat onduidelijk."

NS en Arriva

De NS had het plan om vanaf volgend jaar in de weekenden een nachttrein te laten rijden tussen Amsterdam en Almere. Daarvoor werd wel een bijdrage van de gemeente Almere gevraagd en dat was prima. Almere had er wel 230.000 euro voor over.

Maar dit jaar diende een nieuwe speler zich aan: vervoerder Arriva. Die partij kwam met een voorstel waarin Almere geen vast bedrag hoeft te betalen, zegt het Almeerse D66-raadslid Spencer Alberg. "Zij koppelen de prijs voor de gemeente aan het aantal reizigers. Als er heel veel mensen gebruik maken van die trein hoeven wij misschien niets te betalen. Ook als er heel weinig mensen zijn, zijn ze goedkoper dan de NS."