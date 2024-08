Berusting rond eerste blauwtong-geval Haarlemmermeer: 'Sterk ras hoef je niet te vaccineren'

Er zijn inmiddels 69 besmette adressen bekend in Noord-Holland (zie kaart hieronder). Vergeleken bij veel andere provincies is dat weinig. Alleen vanuit Flevoland zijn beduidend minder besmettingen gekomen. In de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel explodeert het aantal gevallen.

"Het lijkt erop dat het virus dit keer is begonnen waar het vorig jaar is gestopt", zegt viroloog Piet van Rijn van de Wageningen University vandaag tegen NH. Dat het in Noord-Holland nog relatief meevalt, zegt volgens hem weinig. "Als het virus binnen een maand van Oost-Nederland naar Denemarken kan reizen, kan het snel gaan. Ik maak me grote zorgen over hoe dit zal aflopen."

Witte vlek in Noord-Holland

Tot nog toe waren er in Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal (met uitzondering van het Gooi en Weesp) nog geen gevallen gemeld. Na de melding uit Rijsenhout vormen Amsterdam, Amstelland en Haarlem en omstreken een resterende witte vlek in de Randstad. In dat gebied waren vorig jaar in totaal tientallen besmettingen.