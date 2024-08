Babygiraffe Artis voor het eerst naar buiten

Bezoekers verdringen zich voor het hek om het stiertje te bekijken. Want dat het allemaal goed gaat is niet vanzelfsprekend. Een dag voor de geboorte van deze netgiraffe afgelopen week, werd een ander kalf in Artis dood geboren. "We zijn heel blij dat dit kalf het goed maakt", zegt verzorger Danny Sopjes.

Gestruikeld

Maar voor de jonge netgiraffe is het grote buitenverblijf nog een uitdaging. Sopjes: "Het kalf zag het buitenverblijf waar hij nog nooit was geweest en wilde even weten wat er allemaal was. Hij struikelde en viel in de gracht waar gelukkig geen water in zat. Hij had geen verwondingen. Uiteindelijk heb ik hem een zetje gegeven om die schuine helling op te komen. Hij is nog hartstikke jong en staat nog erg wankel op zijn poten. Maar het was een klein duwtje tegen zijn bil hoor, hij heeft het verder zelf gedaan."