'Amalia wordt toch lid bij corps; doet mee met ontgroening'

In juni liet Amalia weten dat ze al een aantal disputen van het corps had bezocht. "Het is ook voor mij een manier om vriendinnetjes in Amsterdam te maken en als normale student een beetje mee te doen", vertelde ze toen aan De Telegraaf.

Ophef

Twee jaar geleden wilde Amalia ook al lid van worden van het corps, maar ze zag later van die keuze af. A.S.C./A.V.S.V. lag op dat moment onder vuur vanwege seksistische speeches tijdens een lustrumfeest. Daarbij werden vrouwen onder meer uitgemaakt voor 'hoeren' en 'sperma-emmers'.

Het is onduidelijk of de ophef over het lustrumfeest aanleiding was voor Amalia om zich niet bij het corps aan te sluiten. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft daar nooit een officiële verklaring voor gegeven.

Dreiging

Amalia volgt sinds 2022 een bachelor aan de UvA. Ze woonde korte tijd in Amsterdam, maar moest daar al snel weer weg vanwege dreiging uit het criminele milieu.

Afgelopen februari meldde Het Parool dat Amalia weer in Amsterdam woont. De RVD kan dat om veiligheidsredenen niet bevestigen.