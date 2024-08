NH Airtime: hoeveel stiller zijn stillere vliegtuigen nou echt?

Luchtvaartmaatschappijen die nieuwe vliegtuigen aanschaffen, benadrukken graag dat die toestellen minder herrie maken. Fijn voor omwonenden zou je denken, maar zij lijken er weinig van te merken. NH ging op onderzoek uit. "In decibellen is alles moeilijk uit te drukken", erkent KLM'er Barry ter Voert, die verantwoordelijk is voor de vlootvernieuwing.