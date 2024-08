Spoorwegovergangen Haarlemmermeer dicht tijdens Formule 1-weekend: 'Weer de lul'

Dat betekent omrijden voor automobilisten. Met name locaties als Haarlemmerliede, Penningsveer en Spaarnwoude Park zijn moeilijker bereikbaar. Voetgangers die het spoor over willen steken zullen dat via de overgang bij station Halfweg-Zwanenburg moeten doen.

Op sociale media wordt met het nodige cynisme gereageerd op het besluit van de gemeente. "Toch mooi dat de bewoners voor elk groot evenement weer de lul zijn, echt top", luidt een van de reacties. Anderen vinden de sluiting 'belachelijk' en vragen zich af hoe 'het allemaal zomaar kan'.

Ook afsluitingen door Mysteryland

De grootste zorg onder de omwonenden kan de gemeente wel wegnemen. Het station Halfweg-Zwanenburg blijft gewoon in gebruik en wordt niet overgeslagen. Reizigers die via het station naar Haarlem of Amsterdam willen krijgen zelfs ruimere keuze, aangezien er tijdens de Grand Prix vaker een sprinter over het traject rijdt dan gewoonlijk.

Formule 1 is niet het enige evenement wat de komende weken impact gaat hebben op het verkeer in de gemeente. Ook muziekfestival Mysteryland, op 31 augustus en 1 september in het Haarlemmermeerse Bos zorgt voor een aantal (tijdelijke) afsluitingen. Tot 9 september zal het verkeer op verschillende plekken worden omgeleid. Kijk voor een volledig overzicht op de website van de gemeente.