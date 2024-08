Zo fotografeer je vanavond de supermaan, maar zo speciaal is die niet

Natuurfotograaf Marcel van Engelen wil ten eerste een misvatting uit de wereld helpen: een supermaan is dus niet perse groter dan normaal. "De maan wordt niet ineens veel groter." Vooral tijdstip heeft invloed op hoe groot je de maan waarneemt, vanwege breking van het licht in de atmosfeer. "Bij maanondergang kan hij wel groter lijken. Als hij bovenaan de hemel staat lijkt hij kleiner."

Daarnaast moeten mensen volgens Marcel niet denken dat de blauwe maan ook echt blauw is, dat is namelijk gewoon een bijnaam. "Het zonlicht zorgt er altijd voor dat de maan gelig is van kleur. Misschien is die vanavond meer oranje, vanwege het Saharazand in de lucht."

Of deze avond de maan in volle glorie te zien zal zijn moet nog blijken. De bosbrand in Canada en het Saharazand zorgt hier in Nederland voor stof in de lucht. "Dat maakt dat je de maan vanavond misschien niet scherp op de foto kan zetten. Dat ligt dus niet aan je camera, maar aan de luchtkwaliteit."

Het perfecte plaatje

Om een goede foto van de maan te schieten hoef je gelukkig niet bovenop een grote berg te gaan staan. "Je kan nog vanuit je dakraam, of zelfs vanuit je tuin, de maan goed zien", vertelt Marcel. "Bij sterren raad ik aan om op een goede locatie te staan, maar de maan kan je al snel goed op de foto zetten."

Fotografen aan de kustkant van onze provincie hebben geluk. "Mensen die aan de kust wonen kunnen de maan daar heel goed op de foto zetten als hij laag hangt. Door de breking van het licht lijkt de maan daar groter."

Volgens Marcel kan je eigenlijk altijd wel mooie foto's maken van de maan. Daarnaast adviseert hij de foto's achteraf nog te bewerken. "Je kan het zo romantisch maken als je wil. Dus gegarandeerd mooie foto's."