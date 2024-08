Hilversumse winkels mogen straks op zondagen tot wel tien uur 's avonds open

Het aanpassen van de openingstijden moet volgens de gemeente 'bijdragen aan een levendige stad'. "Het verruimen van onze openingstijden op zondag biedt de Hilversummer meer flexibiliteit. Met deze verruimde openingstijden kunnen winkels een breder scala aan klanten bedienen, inclusief mensen met onregelmatige werkschema’s. Zo wordt het kopen van een krantje en croissantje op zondagochtend ook mogelijk gemaakt", zo klinkt het.

Tegenstanders

Toch verwacht Hilversum ook niet iedereen blij te maken met de langere openingstijden op zondag. Zo is de verwachting dat buurtbewoners of mensen die waarde hechten aan zondagsrust minder blij zijn. De gemeente zegt ook daar aan te denken door onder meer het bevoorraden van winkels beperkt te houden: langer open betekent niet dat er ook de hele dag maar voorraad mag komen. De tijden worden niet aangepast.

Het is nog wel even wachten voor de winkels daadwerkelijk langer open mogen. Het voorstel van burgemeester en wethouder moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Dat gebeurt naar verwachting in december. De eerste langere zondagsopening moet dan in januari een feit zijn.