Van niet meer bewegen naar wereldtop: CrossFit gaf zieke Josine haar kracht terug

Van dat toernooi gaat ze vooral heel erg genieten. "Meedoen is voor mij écht belangrijker dan winnen [...] Ik vind het gewoon zó gaaf om al die atleten te ontmoeten [...] Gewoon te zien hoe al die andere mensen met hun ziektes en beperkingen omgaan en dat ze zich niet laten tegenhouden, maar gewoon elke dag weer kijken naar wat er gaat en wat ze uit zichzelf kunnen halen."

Alles zelf betalen

Bart denkt dat ze in Texas wel eens hoge ogen kan gaan gooien. "Ze is heel leergierig", omschrijft hij Josines grote kracht. De atlete kan nog wel een financieel steuntje in de rug gebruiken, want ze moet de reis en haar verblijf zelf betalen. Omdat CrossFit geen olympische sport is, krijgen de atleten namelijk geen financiële steun van de NOC*NSF. Via een inzamelingsactie probeert ze daarom 8.000 euro bij elkaar te krijgen.

Josine wil met haar verhaal andere mensen met een beperking aanmoedigen om te gaan sporten. "CrossFit ziet er heel heftig uit, maar het is juist heel schaalbaar, dus je kan iedere oefening aanpassen aan jouw niveau. Ik zou zeggen: Ga eens kijken bij een CrossFit-box bij je in de buurt. Hoe je lijf ook functioneert. [...] En zoek naar de juiste begeleiding: iemand die je vertrouwt, zich verdiept in je aandoening en je zo goed mogelijk helpt."