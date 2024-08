Maker heftig filmpje brand winkelcentrum De Mare heeft “écht geluk gehad”

De brandweermensen herkennen meteen het gevaar. "Dit is dus waarom we - als we ergens naar binnen gaan - altijd het plafond blussen", zegt een brandweer man tegenover mediapartner Streekstad Centraal. "De witte rooklaag die je ziet is eigenlijk een laag met allemaal brandende gassen. Het enige dat hier nog ontbreekt is voldoende zuurstof. Als dat er bij komt gaat die hele laag in één keer in de fik."

Het draait allemaal om de 'branddriehoek'. Temperatuur, brandstof en zuurstof vormen de driehoek die nodig is om daadwerkelijk tot een brand te komen. "Wat je hier ziet is dat de situatie 'brandgestuurd' is. De temperatuur is er, de brandstof ook, maar zuurstof ontbreekt."

Flashover

Wat er gebeurt wanneer die zuurstof er wél bijkomt heet in brandweertermen een 'flashover'. Een flashover ontstaat wanneer een klein brandje steeds groter en warmer wordt. De temperatuur blijft stijgen en voorwerpen of materialen in de omgeving beginnen 'uit te gassen'. Daardoor vult de ruimte zich met brandbare gassen. Op den duur wordt de temperatuur zo hoog, dat de gassen en alles in de ruimte spontaan ontbranden. Het is de schrik van iedere brandweerman of -vrouw.

Het betreffende filmpje laat het moment zien vlak voor zo'n flashover. Vlak daarna vond de flashover daadwerkelijk plaats waarna de winkel volledig in lichterlaaie stond en een enorme zwarte rookkolom ontstond.

Een (kostbare) sprinklerinstallatie is een effectief middel tegen een flashover, omdat de rookgassen door het water afgekoeld worden. In het geval van de brand bij Kik is zo'n installatie waarschijnlijk niet aanwezig geweest of heeft het niet gewerkt.