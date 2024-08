KLM tankt meer duurzame kerosine dan andere maatschappijen, maar reiziger betaalt prijs

Het aandeel passagiers dat vrijwillig extra SAF koopt, is nog zeer beperkt. "Ongeveer 0,6 van de reizigers die via de website boekt, koopt extra SAF bij hun ticket", vertelt de woordvoerder.

KLM en SAF-primeurs

KLM was in 2011 de eerste maatschappij die een commerciële vlucht met een deel biobased SAF in de tank uitvoerde. In dat geval was dat gebruikte frituurolie. Tien jaar later vloog KLM als eerste maatschappij ter wereld voor het eerst op synthetische SAF. In totaal ging er 500 liter door Shell geproduceerde SAF in de tank. De rest van de tank werd gevuld met gewone kerosine.