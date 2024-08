Advocaat van meisjes die 7 branden stichtten: "Ze zijn heel erg geschrokken"

"Het was niet hun bedoeling om hele winkels of gebouwen in brand te steken. Ze hebben zich niet gerealiseerd dat dit wel kon gebeuren. Ze zijn heel erg geschrokken", aldus de Alkmaarse advocaat Boskma over zijn cliënten van twaalf en veertien jaar.

Als we hem telefonisch spreken komt hij net bij de rechtbank vandaan. Daar heeft de jongste verdachte te horen gekregen dat ze het onderzoek in vrijheid mag afwachten, maar de oudste blijft nog zeker twee weken vastzitten.

Het Openbaar Ministerie houdt het tweetal verantwoordelijk voor zeven branden. De eerste van de reeks was op de eerste verdieping van de bibliotheek in de binnenstad.

Advocaat zélf brandweerman

Daarna was er brand in toiletten van de McDonalds, Hema, de Grote Kerk en bioscoop Vue. Toen in een tentje in sportkledingwinkel Decathlon. In al die gevallen kon adequaat personeel de vlammen op tijd doven. Maar in de kledingwinkel in winkelcentrum de Mare aan de Europaboulevard greep het vuur te snel om zich heen.

Bizar genoeg was advocaat Elwin Boskma zélf getuige van die laatste, verwoestende brand: de Alkmaarder werkt als vrijwillige brandweerman en was opgeroepen.

"Ik heb daar tot diep in de nacht gestaan en moest om zeven uur alweer naar het politiebureau. En dat heb ik mijn cliënten ook duidelijk gemaakt."