Celstraf voor uitzendkracht die klantenbestand gebruikte voor oplichting bejaarden

De persoonsgegevens werden gebruikt voor helpdeskfraude. Criminelen deden zich voor als medewerker van KPN, de politie of een bankmedewerker. De slachtoffers werd wijsgemaakt dat er criminelen in hun buurt actief waren die geld probeerden af te schrijven van hun rekening.

Zij werden, soms urenlang, aan de lijn gehouden en aan hen gevraagd of zij geld, bankpassen en telefoons in huis hadden. Daarbij werd hen gezegd dat ze die klaar moesten leggen, omdat die zouden worden opgehaald om ze in veiligheid te brengen. In enkele gevallen werden ook de pincode of inloggegevens gevraagd.

Bankpassen en sieraden

De politie startte een onderzoek na een aangifte van KPN. Bij de telecomprovider was een melding binnen gekomen dat een klant op leeftijd was bestolen van haar geld en sieraden, nadat zij door een zogenaamde KPN-medewerker was gebeld. KPN onderzocht daarop welk account van de helpdeskmedewerkers de gegevens van het slachtoffer had geraadpleegd in het klantensysteem. Dat bleek het account van de 21-jarige man te zijn.

De politie trof uiteindelijk een lijst aan met daarin persoonsgegevens van 679 mensen en nog eens 600 foto's van een laptopscherm met daarop persoonsgegevens. De klantgegevens werden gedeeld en verkocht via een Telegram-account. Met de bankpassen van de slachtoffers werd vervolgens geld opgenomen. Hij was actief tussen augustus 2023 en april 2024.