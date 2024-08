Fans wachten tevergeefs op teamtrucks Formule 1 in Zandvoort

Met dank aan de schoolvakantie hebben de jongste Max Verstappen-fans zich achter het hek bij de ingang van het circuit geposteerd. Op de tweede rij staan mannen op hun scooter of bij hun scootmobiel en daarachter echtparen die met dit mooie weer een rondje Zandvoort doen.

Teleurgesteld

Iedere keer als een grote vrachtwagen de hoek om komt, hopen ze dat het de truck is van één van de Formule 1-teams. Maar telkens worden ze teleurgesteld. De ene keer is het de oplegger van een cateraar, de ander keer is het een combinatie van een bedrijf dat afzettingen komt afleveren.

''Vorig jaar was dít de dag dat de teams aankwamen'', aldus Hans van Vorden uit Haarlem, die met de scooter naar Zandvoort is gekomen. En tegen de man met een geel hesje die het verkeer bij de ingang naar het circuit regelt, zegt hij: ''Maar waarschijnlijk hebben de trucks vrijdag en zaterdag al veel materieel afgeleverd.'' De man in het hesje is getraind in het 'beantwoorden' van vragen in deze categorie. Hij mag daar niks over zeggen en doet dat dus ook niet.

