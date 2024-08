Op de eerste dag van huisarts Wouter staat zijn telefoon roodgloeiend

Maandagochtend acht uur. De deuren van de nieuwe huisartsenpraktijk Zandvaart in Breezand staan wagenwijd open, er staat een grote bos bloemen in de wachtruimte en er hangen wat vlaggetjes met de naam van de praktijk. Het is een dag waar al zo lang naar uitgekeken wordt door bewoners van Breezand en omstreken. Eindelijk weer een huisarts die telefonisch bereikbaar is, waar je op spreekuur kan komen en waar alle patiëntendossiers in het systeem staan.

"Ik ben vooral heel trots dat het ons gelukt is en blij dat we open zijn en patiëntenzorg kunnen leveren", vertelt huisarts Wouter Breebaart vanachter zijn bureau. Op 5 juli werd al duidelijk dat Breebaart de praktijk van de failliete huisartsenpraktijk Co-Med wilde overnemen, maar vooral het krijgen van de patiëntendossiers bleek een flinke uitdaging.

Geld voor dossiers

Curatoren wilden in eerste instantie een vergoeding hebben voor de overdracht van deze dossiers. Maar het is de huisarts gelukt om de dossiers in handen te krijgen zonder vergoeding en inmiddels is alles opgenomen in het softwaresysteem. "We werden vrijdag om kwart over zes gebeld dat het afgerond was. Er moest ook nog een deel handmatig overgezet worden, dus daar is onze assistente José de hele zaterdag mee bezig geweest.

