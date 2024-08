Michael Jackson en Tina Turner waren kind aan huis in deze studio in Hilversum

Verscholen in het groen van Hilversum zit Wisseloord. Het is één van de meeste gebruikte studio's ter wereld. In 1978 werden de studio's gebouwd en in 1979 geopend door Prins Claus. Platenlabel PolyGram wilde met eigenaar Philips een studio bouwen met internationale allure. Maar het was de Nederlandse popgroep Bots die al in 1978 gebruik mochten maken van de studio. Tussen de bouwvakkers en werkzaamheden door, namen zij het album 'Wie zwijgt, stemt toe' op.

Maar het duurde niet lang voordat ook internationale artiesten de studio wisten te vinden. Michael Jackson, Elton John en Mick Jagger om er een paar te noemen. Het kwam dan ook regelmatig voor dat de artiesten die er opnamen, na afloop het centrum van Hilversum in gingen. Zo kwam Mick Jagger in café de Karroesel terecht, waar een muurschildering nog steeds aan dat moment herinnerd.

Hoewel de studio in 2009 failliet ging, werd er in 2010 een doorstart gemaakt. Wisseloord is daarmee nog steeds in gebruik.