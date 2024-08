Wachten op woningen: Huizer bouwproject weer verder vertraagd

Het blijkt dat er op het al jaren braakliggende terrein nog kabels, leidingen en riolering in de grond zitten. Het gaat vooral om zaken die nog rondom de plek waar gebouwd gaat worden heen in de grond liggen. Voordat de Huizer aannemer kan gaan bouwen, moet dit eerst allemaal zijn weggehaald.

“De bouw kan onder toezicht van de netbeheerders plaatsvinden. Welke maatregelen daarbij nodig zijn moet bezien worden in overleg met nutspartijen. Dit brengt met zich mee dat eind september nog niet gestart wordt met de bouw”, zo meldt wethouder Roland Boom in een brief aan de gemeenteraad.

