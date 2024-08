Kruipend naar pensioen, de laatste straten voor Leo van der Werff

Ruim 38 jaar werkte Van der Werff bij Bruisschaart BV, waarmee hij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van Heemskerk. "Het dorp werd destijds enorm uitgebreid; er waren eigenlijk alleen maar weilanden. We hebben onder andere Breedweer, Sandenburg, Beijerslust en de Commandeurs aangelegd. Ook hebben we Trompet 1 en 2 gedaan, het zwembad, en eigenlijk het hele dorpscentrum gerenoveerd."

Toch moet je hem niet vragen waar welke straat ligt. "Ik was vaak in een straat aan het werk, en dan vroegen mensen me: 'Weet je waar die en die straat is?' 'Nee, geen idee,' antwoordde ik dan, terwijl ik er zelf aan het werk was geweest. Daar let je na al die jaren gewoon niet meer op."