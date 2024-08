Nog amper blauwtong in Noord-Holland, maar 'het kan snel gaan'

Sinds afgelopen donderdag zijn er 28 nieuwe meldingen van besmettingen bijgekomen in Noord-Holland. Het virus, dat dodelijk is voor schapen en geiten, is inmiddels vastgesteld op 42 locaties door dierenartsen en nog eens 27 keer door schapenhouders zelf.

In Noord-Holland valt het aantal besmettingen mee. Op de kaart van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is te zien dat met name Gelderland, Noord-Brabant en Groningen getroffen zijn door de uitbraak. In heel Nederland staat de teller nu op 4524 besmettingen.

Een duidelijke oorzaak voor het lage aantal besmettingen is er niet, zegt viroloog Piet van Rijn, verbonden aan de Wageningen Universiteit. "Het lijkt erop dat het virus dit keer is begonnen waar het vorig jaar is gestopt."

Meldingen in Frankrijk en Denemarken

Vorig jaar was er een ernstige uitbraak van blauwtong in Noord-Holland. Het virus begon toen rond de Loosdrechtse Plassen en verspreidde toen in raptempo naar Noord-Holland. Met name in de Zaanstreek en regio Alkmaar werden een hoop schapen ziek, vaak met de dood tot gevolg. Nu is de uitbraak begonnen in het oosten van Nederland en verspreidt het zich in rap tempo naar omliggende gebieden. Zo zijn er ook al meldingen gemaakt in Frankrijk en Denemarken.